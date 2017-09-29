На учениях в Новосибирской области инженеры РВСН блокировали "диверсантов"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Инженеры РВСН блокировали условных диверсантов минными заградителями на учениях в Новосибирской области, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе командно-штабных учений РВСН, проходящих в Новосибирской области, инженерные подразделения ракетного соединения обнаружили и разминировали учебные мины на маршрутах движения колонны ПГРК "Ярс". Минирование дорог осуществлялось группами обозначения, имитирующими диверсионно-разведывательные формирования противника, с использованием средств дистанционного минирования", — говорится в сообщении.

По замыслу учений, для срыва маневра частей "диверсанты" уничтожили мост. На дублирующем мосту, который рассматривался в качестве резервного, военные выявили силовые и поперечные трещины, которые не позволяют переправить крупногабаритную технику. Тогда инженеры развернули тяжёлый механизированный мост ТММ-3 и подразделения обеспечения прибыли в полевой район в установленное время.

"Диверсанты" были обнаружены на подступах к позициям, и для их блокировки военные решили использовать универсальные минные заградители.

"Подвижный отряд заграждения проведёт ускоренное минирование местности противопехотными минами кассетного снаряжения, установив минное поле протяжённостью около 1500 метров. Кроме того, в позиционных районах проводятся мероприятия по наращиванию инженерного оборудования и маскировки мест расположения частей и подразделений", — отмечает МО РФ.