В Генштабе рассказали, кого из призывников накормят в вагонах-ресторанах

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российским призывникам, добирающимся до места службы воинскими эшелонами более трех суток, предоставят питание в вагонах-ресторанах, сообщил первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

По его словам, призывников и увольняемых военных доставят к местам военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. Бурдинский пояснил, что в воинские части в Камчатском крае и Сахалинской области призывников из других регионов привезут на самолетах военно-транспортной и гражданской авиации, а также морским транспортом.

"На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах", — сказал Бурдинский.

Он отметил, что на официальном сайте Министерства обороны РФ в разделе "Контакты" молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Кроме того, с 16 ноября в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ начнет работать "прямая линия" по вопросам призыва граждан на военную службу, она доступна по телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10 до 12 часов по московскому времени.