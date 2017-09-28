В состав ВМФ войдут два новейших гидрографических судна

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Военно-морской флот России в 2019 году пополнится двумя гидрографическими судами нового поколения проекта 19910, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В 2019 году в состав ВМФ России войдут два новейших гидрографических судна (ГС) проекта 19910 с увеличенной автономностью плавания и усиленным ледовым классом", — цитирует Дыгало начальника управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитана первого ранга Сергея Травина.

Как заявил Травин, одно из гидрографических судов проекта 19910 строится на судостроительном предприятии "Вымпел" в Рыбинске и приказом главкома ВМФ ему присвоено наименование "Николай Скосырев", второе судно — "Александр Рогоцкий" — находится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Как подчеркнул Травин, все работы идут по графику и под контролем главного командования ВМФ.

По его словам, суда будут иметь увеличенную автономность плавания и смогут брать на борт увеличенную численность военных гидрографов, что позволит им проводить гидрографические экспедиции на новом уровне эффективности.

"Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнение исследований с помощью многолучевого эхолота. Они будут иметь усиленный ледовый класс, а также смогут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье", — пояснил Травин.