В состав ВМФ войдут два новейших гидрографических судна

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Военно-морской флот России в 2019 году пополнится двумя гидрографическими судами нового поколения проекта 19910, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Как заявил Травин, одно из гидрографических судов проекта 19910 строится на судостроительном предприятии "Вымпел" в Рыбинске и приказом главкома ВМФ ему присвоено наименование "Николай Скосырев", второе судно — "Александр Рогоцкий" — находится на стапелях Благовещенского судостроительного завода. Как подчеркнул Травин, все работы идут по графику и под контролем главного командования ВМФ.
"Гидрографические суда проекта 19910 предназначены для обслуживания средств навигационного оборудования, доставки грузов на необорудованное побережье, выполнение исследований с помощью многолучевого эхолота. Они будут иметь усиленный ледовый класс, а также смогут работать не только в условиях глубокого моря, но и на мелководье", — пояснил Травин.