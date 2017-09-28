Каспийская флотилия провела учения по высадке десанта в Дагестане

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Морские пехотинцы Каспийской флотилии провели учения по высадке морского десанта из катеров в Дагестане, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели совместные тренировки по высадке морского десанта в морских полигонах и на учебном комплексе морской пехоты "Скорпион" в Республике Дагестан", — сказал он.

По словам Астафьева, в учении участвовали около 200 военнослужащих, порядка 20 единиц боевой и спецтехники, а также три быстроходных десантных катера типа "Серна" из состава бригады надводных кораблей флотилии.

Он отметил, что на начальном этапе пехотинцы отработали погрузку и выгрузку боевых машин на десантные катера, выполнили тренировки по развертыванию боевых машин.

Астафьев добавил, что экипажи десантных катеров в ходе проведения учений выполнили различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия.