Путин поддержал инициативу о ликвидации последствий уничтожения химоружия

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова о разработке подпрограммы по ликвидации последствий уничтожения химоружия на 2019-2024 годы.
Ранее в ходе телемоста президент дал команду уничтожить последний килограмм имевшихся у России запасов химоружия.
Мантуров рассказал, что власти рассматривают возможность передачи всех семи объектов по уничтожению химоружия инвесторам в концессию, а основные заинтересованные лица — компании, в том числе использующие пенсионные средства.
"Мы подготовили отдельную подпрограмму, которая рассчитана в период с 2019 по 2024 год. Если вы поддержите, мы готовы были бы представить на рассмотрение, внести в правительство и предусмотреть вместе с Минфином средства на период с 2019 по 2024 год", — заявил Мантуров.
"Хорошо, проработайте это окончательно и представляйте", — ответил президент.