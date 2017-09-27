Путин поддержал инициативу о ликвидации последствий уничтожения химоружия

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию, во время которой дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса в РФ. 27 сентября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова о разработке подпрограммы по ликвидации последствий уничтожения химоружия на 2019-2024 годы.

Ранее в ходе телемоста президент дал команду уничтожить последний килограмм имевшихся у России запасов химоружия.

Мантуров рассказал, что власти рассматривают возможность передачи всех семи объектов по уничтожению химоружия инвесторам в концессию, а основные заинтересованные лица — компании, в том числе использующие пенсионные средства.

"Для этого потребуется внесение изменений в ряд законодательных актов. Вместе с тем, чтобы обеспечить передачу всех семи объектов инвесторам после завершившихся мероприятий по уничтожению самого химического оружия, нам необходимо полностью санировать эти предприятия. Для этого мы предусмотрели в 2018 году средства в бюджете в объёме 5,3 миллиарда рублей", — рассказал министр.

"Мы подготовили отдельную подпрограмму, которая рассчитана в период с 2019 по 2024 год. Если вы поддержите, мы готовы были бы представить на рассмотрение, внести в правительство и предусмотреть вместе с Минфином средства на период с 2019 по 2024 год", — заявил Мантуров.

"Хорошо, проработайте это окончательно и представляйте", — ответил президент.