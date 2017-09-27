Путин надеется, что ликвидация химоружия послужит примером для других стран

НОВО-ОГАРЕВО, 27 сен — РИА Новости. Россия строго выполняет свои обязательства в сфере разоружения и нераспространении оружия массового поражения, заявил президент Владимир Путин.

Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

"Россия строго выполняет свои международные обязательства, в том числе в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Хорошо понимаем те опасности и риски, которые могут вызывать возобновление гонки вооружений и попытки сломать стратегический паритет", — сказал Путин в ходе телемоста с Удмуртией, где был уничтожен последний химический боеприпас.

Президент отметил, что Москва всегда открыта "для содержательного диалога по вопросам глобальной безопасности, укрепления мер доверия".

"Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химоружия послужат примером и для других стран", — добавил он.