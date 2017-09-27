КЛИМОВСК (Подмосковье), 27 сен — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" получил в этом году право экспорта гражданского и служебного оружия (охотничье, спортивное, травматическое, пневматическое), за счет чего планирует увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки, сообщил журналистам в среду заместитель гендиректора компании Игорь Севастьянов.

В настоящее время портфель оружейных экспортных заказов "Рособороэкспорта" превышает 45 миллиардов долларов. По словам Севастьянова, ранее поставщики гражданского и служебного продавали свою продукцию за рубеж напрямую.

"С принятием изменений в федеральный закон "Об оружии" в 2017 году, "Рособоронэкспорт" получил право экспорта гражданского и служебного оружия… Эти изменения позволят нам увеличить портфель заказов и выйти на новые рынки", — сказал Севастьянов на заседании пресс-клуба компании в ЦНИИТОЧМАШ.

По его словам, "Рособоронэкспорт" начинает сотрудничество в этой области со странами, которые прежде по различным причинам не имели возможности закупать российское гражданское и служебное оружие.

"Мы уже ведем переговоры с рядом заказчиков", — отметил Севастьянов, не уточняя деталей.