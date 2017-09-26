РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Закрытое небо: что хочет спрятать Пентагон от российских инспекторов

18:3326.09.2017
02030
© Flickr / AirwolfhoundСамолет наблюдения США OC-135B Open SkiesСамолет наблюдения США OC-135B Open Skies
© Flickr / Airwolfhound

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Андрей Станавов. Двадцать пять лет сотрудничества, три десятка стран-участниц и более тысячи выполненных наблюдательных полетов — многосторонний Договор по открытому небу под угрозой. США намерены запретить полеты российских инспекторов над некоторыми участками своей территории. "Воздушные санкции" могут вступить в силу уже с января 2018-го. По данным газеты The Wall Street Journal, небо для российских самолетов закроют над Аляской и Гавайями. МИД России не исключил ответных мер. О том, как запрет может отразиться на дальнейшей судьбе договора и почему в случае его расторжения Россия ничего не потеряет с военной точки зрения, а в чем-то даже выиграет — в материале РИА Новости.

Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Мнение: ограничив полеты авиации РФ над США, Белый дом загонит себя в угол

Небо нараспашку

Прозрачность военной деятельности, укрепление доверия, транспарентности и безопасности — эти и другие громкие слова звучали 24 марта 1992 года в Хельсинки на подписании Договора по открытому небу. Вместе с Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венским документом 1999 года это соглашение было призвано внести ясность в сферу обычных вооружений на евроатлантическом пространстве. Россия ратифицировала его в мае 2001-го.

© Flickr / José Luis Celada EubaСамолет Ту-214
© Flickr / José Luis Celada Euba
Самолет Ту-214

В рамках договора сотрудничают более 30 государств ОБСЕ, которым разрешается летать над территориями друг друга и наблюдать за перемещениями войск — ежегодно совершается около ста инспекционных полетов над США, Канадой, Европой и Россией. Все они строго регламентированы. Примечательно, что нынешние заявления о вводе ограничений совпали по времени с полетами российских инспекторов над территорией США, которые выполняются с 25 по 30 сентября с аэродрома Райт-Патгерсон.

Самолет в небе. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Закрыть небо: Вашингтон ограничит полеты российской военной авиации над США
В 2010 году в Вене на проводимой под председательством США конференции договор назвали одним из самых успешных и перспективных международных инструментов в сфере контроля над вооружениями, причем тогда была особо подчеркнута ключевая роль России. Планировалось даже применить механизм взаимных наблюдательных полетов для решения невоенных задач, таких как постконфликтный и экологический мониторинг, ликвидация последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, наблюдение за климатом.

"Тушка" над Капитолием

В августе 2017 года в американских СМИ и соцсетях разгорелся серьезный скандал на фоне сообщений CNN о пролете российского военного самолета над Капитолием, Пентагоном, Белым домом и секретным правительственным бункером Маунт-Уэзер вблизи столицы США.

CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Штаб-квартира Министерства обороны США

Российский самолет наблюдения Ту-154М Лк-1 пересек сверхсекретную зону воздушного пространства в районе Белого дома на высоте всего около тысячи метров. Пентагону пришлось терпеливо объяснять взбудораженным американцам, что это был плановый полет в рамках Договора по открытому небу и никакой угрозы для нацбезопасности не представлял.

Самолет Ту-154М, Архивное фото
© Flickr / Dmitry Terekhov
Пролет Ту-154 над Белым домом сняли на видео
Впрочем, осадочек у части американского общества остался, причем политический. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik тогда подчеркнул, что на фоне расследований "российских связей" Трампа противники президента попытаются использовать наблюдательный полет над Вашингтоном в качестве козыря.

Сжигая мосты

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, который считает, что одной из косвенных причин введения ограничений на пролеты российских самолетов-наблюдателей над США вполне могла стать политика.

"В последнее время в США зашкаливают эмоции. Там идет борьба между командой Трампа и остальным политическим истеблишментом, причем Россия — это главный инструмент противников президента. Единственное, на что реагирует и чего боится Трамп, так это обвинений в связях с Россией. Этот договор — фактически последняя площадка, на которой мы нормально взаимодействовали в военном плане. Теперь, видимо, и она рушится", — заявил Коновалов РИА Новости.

Генерал Джозеф Данфорд. Архивное фото
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
Американский генерал обвинил Россию в стремлении "подорвать доверие к НАТО"
Он подчеркнул, что в НАТО уже предъявляли претензии к России в несоблюдении условий договора, обвиняя в использовании на самолетах запрещенной фотоаппаратуры, однако никаких доказательств представлено не было. При этом сами страны НАТО придерживаются правил далеко не всегда. К примеру, в феврале 2016 года Турция грубо нарушила требования документа, отказав России в выполнении планового наблюдательного полета над своей территорией.

© Фото : Минобороны РФ20 лет назад Россией был подписан Договор по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
20 лет назад Россией был подписан Договор по открытому небу

В результате нарушений требований договора и неконструктивных действий со стороны Турции создан опасный прецедент неконтролируемой военной деятельности одного из государств — участников Договора по открытому небу", — сказал тогда начальник управления Минобороны России по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков.

Спутники не хуже

Большинство экспертов сходятся в том, что даже в случае расторжения договора Россия с военной точки зрения абсолютно ничего не потеряет, а в чем-то, возможно, даже выиграет.

"Я не думаю, что это приведет как каким-то ужасным последствиям для нас, — считает замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — Тем более что договор только формально равноправный, а фактически — нет. Выходит так, что они (страны НАТО. — Прим. авт.) летают только над нами, а у нас не хватает квот, чтобы летать над ними всеми. Их много, а мы одни. С военной точки зрения мы ничего не потеряем, поскольку все, что нужно, отлично видно и со спутников".

Истребители США F-15C Eagle на авиабазе в литовском городе Шяуляй
© Фото : Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
В воздушном пространстве стран Балтии стартовали плановые учения ВВС НАТО
Дело в том, что за каждым участником закрепляется определенное количество квот. У США и группы в составе России и Белоруссии — по 42 полета в год. У Великобритании, Канады, Италии, Германии, Украины, Франции и Турции — по 12 полетов. Интересно, что всю квоту невозможно использовать, летая только над одной страной.

Современные российские средства военной разведки в состоянии отследить угрожающее сосредоточение войск на территории любого государства без всяких дополнительных наблюдательных полетов, убежден президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов.

"России это соглашение абсолютно ничего не дает. Выйдя из него, мы только выиграем в плане безопасности. Скажу больше: когда документ рассматривали, в Минобороны даже не было единого мнения: подписывать или нет. Мы пошли на это только с целью расширения мер доверия. Вот договор об обычных вооруженных силах в Европе для России гораздо более значим и важен, чем "открытое небо", — рассказал Ивашов РИА Новости.

Аналогичной точки зрения придерживается и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, который ранее заявил РИА Новости, что от ограничения полетов Россия не понесет ни морального, ни материального ущерба.

© Фото : Минобороны РФ20 лет назад Россией был подписан Договор по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
20 лет назад Россией был подписан Договор по открытому небу
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена