Экс-директор "Авангарда" мешал исполнению гособоронзаказа, считает эксперт

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Решение об отставке гендиректора Московского машиностроительного завода (ММЗ) "Авангард" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Ахмета Мухаметова связано, в том числе, с его отказом выполнять взятые предприятием перед заказчиками обязательства, что влекло за собой серьезный ущерб репутации всего холдинга, заявил в понедельник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в "Алмаз-Антее" сообщили, что в связи с превышением должностных полномочий Мухаметов, работавший на "Авангарде" с 1975 года, отстранен от должности. Предприятие возглавит заместитель гендиректора концерна Александр Ведров, который сохранит и эту позицию. Среди последних проектов, над которыми должно было начать работать предприятие, — поставка нескольких сотен экспортных вариантов ракет для ЗРС С-400 по соглашению, готовящемуся к подписанию с Индией.

"Отстранённым от должности руководителем ММЗ "Авангард" был принят ряд решений, ставящих под угрозу выполнения гособоронзаказа и чреватых внесением предприятия в реестр недобросовестных поставщиков. В частности, по имеющейся информации, руководство "Авангарда" отказалось от подписания договора с одним из дочерних предприятий ПАО "Нефтяная компания "Роснефть", — сказал Коротченко.

Как рассказал эксперт, в июле текущего года "Авангард" был объявлен центральной закупочной комиссией "Роснефти" победителем в составе консорциума по лоту, размещенному на сайте госзакупок. Однако от исполнения договора руководство "Авангарда" отказалось и по этой причине предприятие могло быть включено в реестр недобросовестных поставщиков в рамках ГОЗ, что привело к серьезным репутационным и экономическим последствиям.

"Фактически этими действиями ныне отстранённый гендиректор "Авангарда" ставил под удар весь "Алмаз-Антей" в целом. В этой связи смена руководства на предприятии является абсолютно логичной и своевременной", — подчеркнул собеседник агентства.

Говоря о назначении Ведрова, Коротченко отметил, что практика совмещения должностей уже оправдала себя на примере Северо-западного регионального центра "Алмаз-Антея". "Принятые кадровые решения позволят оздоровить ситуацию на предприятии и обеспечить строгое и точное выполнение гособоронзаказа", — подытожил собеседник агентства.