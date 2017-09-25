Мотострелки Южного военного округа "уничтожили" противника в горах Абхазии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сен — РИА Новости, Иван Капустин. Мотострелки Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условного противника на горно-лесистых полигонах Абхазии, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии на горно-лесистом полигоне Цабал и Нагвалоу в прибрежье Черного моря завершили проведение полевого выхода.

"В завершении полевой учебы мотострелки военной базы выполнили боевые стрельбы по целям, имитирующим пехоту и легкобронированную технику условного противника. Ведение огня производилось из вооружения БТР-82АМ, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов и пулеметов Калашникова", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что мотострелки на учениях совершенствовали слаженность действий подразделений, отрабатывали нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовкам. Под руководством опытных инструкторов военные водители улучшили навыки вождения бронетранспортеров и армейских грузовиков на дорогах с разным покрытием — по руслам горных рек, серпантинам, а также через участки с вязким грунтом.

"Всего было израсходовано более 50 тысяч боеприпасов, в их числе подствольные и ручные гранаты. В полевом выходе принимали участие более 700 военнослужащих соединения, было задействовано свыше 100 единиц военной техники — современные бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили "КамАЗ" "Мустанг" и машины связи на БТР-80", — подчеркнул Астафьев.