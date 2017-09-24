В Карачаево-Черкесии начались российско-пакистанские учения "Дружба-2017"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Совместные российско-пакистанские учения "Дружба-2017" стартовали в Карачаево-Черкесии, сообщил в воскресенье начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Сегодня в населенном пункте Нижний Архыз Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) состоялась торжественная церемония открытия совместных российско-пакистанских учений "Дружба-2017". В мероприятии приняли участие более 200 военнослужащих ВС РФ и Исламской Республики Пакистан", — сказал он.

На церемонии открытия выступили командир мотострелковой бригады ЮВО полковник Сергей Дмитриев и пакистанский бригадный генерал Саед Аламдар Хуссейн Шах.

"Учения "Дружба-2017" имеют для нас большое значение. Учебно-боевое мероприятие направлено на обмен профессиональным опытом военнослужащих, а также укрепление сотрудничества в военной сфере между горными подразделениями России и Пакистана", – процитировал Астафьев слова бригадного генерала.

Совместные учения будут проводиться на высоте до 2,3 тысячи метров над уровнем моря в высокогорных районах Кавказского хребта. Учения продлятся до 4 октября.