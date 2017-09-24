Силы Северного флота закончили зачетные учения

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Силы и войска Северного флота (СФ), принимавшие участие в зачетных учениях на береговых и морских полигонах, вернулись в пункты постоянной дислокации, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

Зачетные учения разнородных сил Северного флота проходили с 14 по 21 сентября под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова. В них участвовали более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов учений было задействовано более 5 тысяч военнослужащих Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.

"За время выхода в море каждый из боевых надводных кораблей прошел порядка полутора тысяч миль и выполнил десятки боевых упражнений, связанных с противолодочной, противодиверсионной и противовоздушной обороной, нанесением артиллерийских и ракетных ударов", — рассказал Серга.

По его словам, в ходе розыгрыша различных эпизодов с боевой стрельбой в акваториях Баренцева, Белого морей и моря Лаптевых было произведено 13 пусков крылатыми ракетами морского и наземного базирования, в том числе и из-под воды с борта двух атомных подводных ракетных крейсеров.

Кроме этого, были успешно отработаны задачи по поражению крылатых ракет-мишеней, имитирующих средства воздушного нападения условного противника. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и эсминец "Адмирал Ушаков" выполнили зенитные ракетные стрельбы комплексами ПВО "Форт-М" и "Ураган".