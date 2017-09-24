Российские и китайские моряки на учениях задержали "суда-нарушители"

Малый противолодочный корабль Приморский комсомолец и гвардейский ракетный крейсер Варяг во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017

Малый противолодочный корабль Приморский комсомолец и гвардейский ракетный крейсер Варяг во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 24 сен – РИА Новости. Моряки России и Китая в рамках второго этапа международных военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017" отработали эпизод совместной операции по задержанию судов-нарушителей, сообщил журналистам в воскресенье начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В акватории Охотского моря военнослужащие ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отработали эпизод совместной операции по задержанию судна-нарушителя… Согласно сценарию учений, большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эсминец "Ши Цзячжуан" обнаружили два неопознанных судна", — сообщил Матвеев.

Морпехи двух стран провели досмотровую операцию условных судов-нарушителей. Две досмотровые группы из 12 человек доставили на суда-нарушители корабельными вертолетами и быстроходными лодками. С вертолетов поддержку досмотровым группам оказывали две пары снайперов.

После этого военные отработали конвоирование условных судов-нарушителей.

Активная фаза учений пройдет до 25 сентября в акватории Японского и Охотского морей. В ней будет задействовано около 15 кораблей и подводных лодок, два глубоководных спасательных аппарата, четыре противолодочных самолета и четыре корабельных вертолета от Тихоокеанского флота и ВМС Китая.