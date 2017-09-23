Китайские и российские корабли провели артиллерийские стрельбы на учениях

Государственные флаги России и Китая на эсминце Ши Цзячжуан во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017

Государственные флаги России и Китая на эсминце Ши Цзячжуан во время учений Морское взаимодействие - 2017. 22 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Моряки России и Китая в рамках проведения второго этапа международных российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие-2017" провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС Китая в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц", эсминца "Ши Цзячжуан" и сторожевого корабля "Да Цин" выполнили практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", — говорится в сообщении.

Экипажи поразили надводные мишени, имитирующие корабли и летательные аппараты условного противника.

По оценке командования, боевые стрельбы прошли на отлично. Экипажи кораблей продолжили выполнять поставленные задачи в море.