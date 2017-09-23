На сборах Балтфлота артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 200 задач

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Полевой лагерный сбор ракетных войск и артиллерии завершился на Балтийском флоте, в ходе которого было выполнено свыше 200 огневых задач, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"На Балтийском флоте завершился плановый лагерный сбор подразделений ракетных войск и артиллерии 11 армейского корпуса. В мероприятиях боевой подготовки на полигонах в Калининградской области было задействовано более 700 военнослужащих и свыше 150 единиц боевой техники артиллерийских и ракетных частей корпуса, а также соединения морской пехоты сухопутных и береговых войск флота", — сказал Мартов.

По его словам, артиллеристы и ракетчики выполнили свыше 200 различных огневых задач с применением реактивных систем залпового огня "Град", крупнокалиберных пушек "Гиацинт", самоходных артиллерийских установок "Акация", "Гвоздика", "Пион", "Нона", минометов "Поднос" и другого артиллерийского вооружения. Помимо боевых стрельб, военные отработали действия на марше, выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

Целью учений Мартов назвал "поэтапное слаживание артиллерийских и ракетных подразделений, совершенствование боевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении огнем при обороне и наступлении".