"Вице-адмирал Кулаков" сопровождает индийский танкер через Аденский залив

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" сопровождает индийский танкер через опасные районы Аденского залива и южной части Красного моря, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Большой противолодочный корабль Северного флота "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий учебно-боевые задачи в дальней океанской зоне, сопровождает танкер под флагом Индии через Аденский залив и Красное море", — сказал Серга.

Он отметил, что в ходе сопровождения моряки и морпехи проводят совместные тренировки по организации досмотра подозрительных маломерных судов с помощью быстроходных лодок.

Серга добавил, что в течение нескольких дней российский корабль пополнял запасы воды и топлива в порту Салала в Омане на юго-востоке Аравийского полуострова, после чего и начал сопровождение индийского танкера.

БПК "Вице-адмирал Кулаков" выполняет задачи по обеспечению безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива с конца августа после совершения перехода Суэцким каналом из Средиземного в Красное море. За этот период он совершил несколько проводок иностранных судов через районы пиратской активности, добавили в пресс-службе.