Аллея создателей российской авиации открылась в Жуковском

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 22 сен – РИА Новости. Мемориальная аллея "Создатели авиации России", в состав которого вошли 16 бюстов легендарных советских авиаконструкторов, открылась в пятницу в подмосковном Жуковском, передает корреспондент РИА Новости.

В торжественной церемонии открытия аллеи приняли участие замглавкома ВКС России генерал-лейтенант Андрей Юдин, первый вице-президент Объединённой авиастроительной корпорации Александр Туляков, руководители ведущих российских авиационных и космических предприятий, заслуженные лётчики испытатели, а также представители местных властей.

"Российские самолёты признаны во всем мире, на них поставлено множество рекордов, на них наши отцы и деды отстояли независимость родины, и сейчас они выполняют задачи во всех частях мира, в том числе в Сирийской Арабской Республике — и, должен сказать, показывают там неплохие результаты. Показательно то, что это мероприятие происходит в день 105-летия со дня образования Военно-воздушных сил и 70-летия города Жуковский. Несомненно, это событие войдёт не только в историю города, но и в историю всего нашего авиационного сообщества", — сказал Юдин, выступая на церемонии открытия.

На аллее увековечена память таких выдающихся российских авиастроителей и ученых, как Павел Сухой, Александр Яковлев, Андрей Туполев, Сергей Ильюшин, Николай Камов, Михаил Миль и других конструкторов.

Финалом церемонии стал парад воздушный парад, в котором приняли участие вертолеты Ми-35, Ми-8 и Ка-52К, самолёты Ан-30, Ил-20, истребитель МиГ-29 и учебно-боевой Як-130. Авиашоу завершилось пролетом двух новейших истребителей Су-57 (ранее известных как ПАК ФА).