Песков заявил, что Путин регулярно получает доклады по линии Минобороны

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину регулярно осуществляются все необходимые доклады по линии оборонного ведомства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу уточнить, известно ли главе государства об инциденте с обстрелом зрителей на учениях "Запад-2017".

"Разумеется, по линии оборонного ведомства верховному главнокомандующему все необходимые доклады осуществляются регулярно", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, докладывалось ли президенту об инциденте с вертолетом и обстрелом зрителей до того, как он позитивно высказался о ходе учений.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что на учениях "Запад-2017" боевой вертолет выпустил ракету, осколки которой попали по зрителям. Пресс-служба Западного военного округа позднее опровергла сообщения в социальных сетях о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017". Военные заявили, что на выложенных видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей". Как отмечали в пресс-службе, система наведения одного из вертолетов совершила ошибочный захват цели, неуправляемая ракета повредила грузовой автомобиль без людей.