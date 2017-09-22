Российские десантники возвращаются в пункты дислокации после учений "Запад"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Псковские, тульские и ивановские десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений "Запад-2017", сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"Сегодня началась переброска подразделений псковского десантно-штурмового, а также подразделений тульского и ивановского воздушно-десантных соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), принимавших участие в совместных стратегических учениях "Запад — 2017" в пункты постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Российский десант возвращается из Псковской, Ленинградской и Калининградской областей на самолетах военно-транспортной авиации, а боевая и специальная техника — воинскими эшелонами по железной дороге.