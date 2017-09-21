В ФПИ назвали одну из самых серьезных угроз IT-безопасности России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Утечка молодых специалистов за рубеж является одной из самых серьезных угроз в IT-безопасности России, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора – руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук.

"Одна из самых серьезных угроз в сфере информационной безопасности связана с подготовкой кадров. Безусловно, российский образовательный продукт в сфере IT сегодня очень высоко ценится во всем мире, однако большое количество выпускников отечественных вузов трудоустраиваются в зарубежные компании, и именно там работают над созданием программного обеспечения", – сказал Гарбук.

По его словам, чтобы привлечь выпускников к созданию отечественной продукции, необходимы общие усилия государства, крупных компаний и образовательных организаций.

"Получая хорошее образование, человек должен понимать, что его разработки интересны ведущим российским компаниям, что он, как специалист, будет востребован и получит возможность применить свои способности и реализовать интересные проекты в своей родной стране", – добавил Гарбук.

ФПИ создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.