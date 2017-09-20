"Цели достигнуты": Лукашенко объявил о завершении учений "Запад-2017"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений вооруженных сил Республики Белоруссия и Российской Федерации Запад-2017. 20 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о завершении стратегических учений "Запад-2017". По словам белорусского лидера, маневры прошли успешно.

"Цели, которые были поставлены перед учениями, достигнуты. Все задачи полностью реализованы, мы их решили", — заявил Лукашенко журналистам на полигоне "Борисовский" под Минском.

"Все элементы учений мы отработали. Результаты более конкретно еще подведем, но в целом задачи решены… Мы показали способности вооруженных сил Белоруссии и России, совместной группировки войск, по обороне Союзного государства и интересов государств, это была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя", — продолжил белорусский лидер.

Лукашенко также в очередной раз отметил, что учения не были направлены против третьих стран "и служат исключительно защите наших национальных интересов".

Он заявил, что "по горячим следам" не может выявить какие-то недочеты.

"Все было на очень высоком уровне. Учения не носили показушный характер", — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, маневры были приближены к реальной боевой обстановке.

Учения "Запад-2017"

Стратегические учения "Запад-2017" стартовали 14 сентября. В маневрах участвовали 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также боевые корабли.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые, согласно сценарию, "атаковали" Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий военных двух стран.

В этом году маневры прошли на шести полигонах в Белоруссии — Лепельском, Лосвидо, Борисовском, Осиповическом, Ружанском, Домановском и участке местности Дретунь, а также на трех в России — Лужском, Струги Красные и Правдинском.