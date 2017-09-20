МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Минобороны устраняет правовой пробел в сфере обороны, уточняя порядок призыва в армию в военное время; нет оснований полагать, что Россия готовится к войне, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Так он прокомментировал разработанные Минобороны поправки, устанавливающие порядок призыва граждан в армию в военное время. Как отмечается в пояснительной записке на портале проектов нормативных актов, документ подготовлен на основании заключения аппарата правительства об отсутствии правовых оснований для подготовки проектов правовых актов, регулирующих порядок исполнения воинской обязанности граждан России в военное время, в том числе призыв в армию.

"Нет никаких оснований полагать, что Россия готовится к войне. Абсолютно все происходит в штатном режиме. Но в том, что касается обороны страны, мы должны располагать правовыми актами, предусматривающими все случаи жизни", — сказал Клинцевич.

По его словам, законопроект устраняет правовой пробел в сфере обороны и безопасности. "К сожалению, сейчас наша страна не гарантирована от так называемых "форс-мажорных обстоятельств", и было бы неправильно откладывать принятие подобных актов до их наступления. А в условиях военного времени все должно работать автоматически", — отметил парламентарий.

По мнению Клинцевича, должно быть понятно, почему законопроект предлагает проводить призыв в военное время без указания численности призываемых и их распределения между вооруженными силами, а также другими войсками и органами. "Акт будет работать только в условиях войны", — сказал сенатор.