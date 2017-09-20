Технический сбой: СМИ назвали возможную причину ЧП с вертолетом на учениях

Вертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в Белоруссии. Архивное фото

Вертолеты Ка-52 ВКС России во учений Запад-2017 в Белоруссии. Архивное фото

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Газета "Коммерсант" назвала предварительную причину инцидента с вертолетом Ка-52 во время учений. По данным источников издания, ЧП могло случиться из-за технического сбоя в системе вооружения боевой машины. Впрочем, окончательный ответ должна дать специальная комиссия, которую создали в Минобороны.

Во вторник в соцсетях появилась информация, что во время масштабных российско-белорусских учений на полигоне Лужский в Ленинградской области вертолет Ка-52 дал "залп по толпе журналистов". Сообщалось о нескольких пострадавших.

Спецкомиссия и экспертизы

В спецкомиссию вошли представители Минобороны и авиационной промышленности. Они должны установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

Намеренная провокация или персональная глупость

По данным источников "Коммерсанта", самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета — ракета вылетела без команды пилота сразу после включения главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этой информации проведут дополнительные экспертизы.

В пресс-службе Западного военного округа информацию об инциденте с участием боевой авиации в ходе учений "Запад-2017" опровергли. По данным военного ведомства, 18 сентября никаких подобных ЧП не было.

Военные назвали эти сообщения "намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью".

Отмечается, что на выложенном в соцсетях видео зафиксирован другой инцидент, который случился, когда вертолеты отрабатывали поражение наземных целей.

При этом дата и место ЧП не раскрываются.

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — объяснили в пресс-службе.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. В них участвуют 12,7 тысячи военнослужащих.