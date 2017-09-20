МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Газета "Коммерсант" назвала предварительную причину инцидента с вертолетом Ка-52 во время учений. По данным источников издания, ЧП могло случиться из-за технического сбоя в системе вооружения боевой машины. Впрочем, окончательный ответ должна дать специальная комиссия, которую создали в Минобороны.
Во вторник в соцсетях появилась информация, что во время масштабных российско-белорусских учений на полигоне Лужский в Ленинградской области вертолет Ка-52 дал "залп по толпе журналистов". Сообщалось о нескольких пострадавших.
Спецкомиссия и экспертизы
В спецкомиссию вошли представители Минобороны и авиационной промышленности. Они должны установить точные причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.
По данным источников "Коммерсанта", самопроизвольный сход ракеты мог произойти из-за технического сбоя в системе вооружения вертолета — ракета вылетела без команды пилота сразу после включения главного выключателя вооружения. Для подтверждения или опровержения этой информации проведут дополнительные экспертизы.
Намеренная провокация или персональная глупость
В пресс-службе Западного военного округа информацию об инциденте с участием боевой авиации в ходе учений "Запад-2017" опровергли. По данным военного ведомства, 18 сентября никаких подобных ЧП не было.
Военные назвали эти сообщения "намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью".
Отмечается, что на выложенном в соцсетях видео зафиксирован другой инцидент, который случился, когда вертолеты отрабатывали поражение наземных целей.
При этом дата и место ЧП не раскрываются.
"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", — объяснили в пресс-службе.
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. В них участвуют 12,7 тысячи военнослужащих.
В российско-белорусских учения "Запад-2017" задействованы больше 12 тысяч военных, сотни единиц наземной техники и десятки - авиации.
В России учения проходят на полигонах Лужский и Струги Красные в Ленинградской и Псковской областях, а также на полигоне Правдинский в Калининградской области.
Практические действия учений в Белоруссии будут отрабатываться на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, Ружанском, и Домановском, а также на одном участке местности вблизи населенного пункта Дретунь.
В понедельник, 18 сентября, президент России Владимир Путин посетил полигон Лужский и понаблюдал за ходом российско-белорусских учений.
Во время учений на Лужском полигоне для поражения воздушных целей применялись зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.
По легенде учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований просочились через границу для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника, захватившего большое число легкомоторных самолетов и беспилотников.
Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 и боевой машины "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолетов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.
На террористов был также выброшен тактический и оперативный десант. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.
В рамках российско-белорусских учений 20 российских кораблей успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням на Балтике. Помимо артиллерийских стрельб, малые ракетные корабли и катера отработали выполнение электронных ракетных пусков по кораблям условного противника.
В рамках учений более тысячи артиллеристов и мотострелков 11-го армейского корпуса Балтийского флота отработали комплекс действий в наступлении. С воздуха сухопутную группировку прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации БФ.
На полигоне Борисовский в Болоруссии танкисты Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады.
Подразделения российского Балтийского флота на учениях "Запад" в Калининградской области отразили атаки условного противника на передовой и вовлекли его в огневой мешок. В ходе учений была проверена подготовка вооружения и боевой техники, организация выбора огневых позиций, оборудования окопов, маскировки огневых позиций артиллерийских и минометных расчетов.
Десантники ВДВ уничтожили около 40 беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях "Запад-2017".
Для уничтожения целей на Лужском полигоне использовались комплексы войсковой ПВО ЗРК "Стрела-10М", переносные ЗРК "Игла" и ЗУ-23, установленные на БТР-Д.
Корабельная ударная группа состоящая из корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" на учениях, проходивших на Балтике, уничтожила воздушные цели условного противника, роль которого выполняли фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота.