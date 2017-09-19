Командующий Балтфлотом оценил "на отлично" учения "Запад-2017"

КАЛИНИНГРАД, 19 сен — РИА Новости. Командующий Балтийским флотом (БФ) вице-адмирал Александр Носатов поставил оценку "отлично" совместной ракетной стрельбе корабельной ударной группы БФ и корабельной береговой ударной группы в рамках российско-белорусских учений "Запад-2017".

"Надо отметить, что береговая ракетная ударная группа впервые на Балтийском флоте выполнила стрельбу ракетным комплексом "Бал". Ракеты успешно поразили мишень, оценка "отлично". Расчеты отработали штатно, оружие и техника отработали штатно, но другого мы и не ожидали",- сказал командующий журналистам на полигоне после стрельб.

Экипажи новейших корветов БФ "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" провели тактические учения с боевым пуском противокорабельной ракеты и артиллерийскими стрельбами в морских полигонах Балтийского моря. В роли корабля условного противника была выставлена специальная морская мишень.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава на учениях — 12,7 тысячи военнослужащих. Задействованы до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до десять боевых кораблей.