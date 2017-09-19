Рогозин не стал комментировать информацию об инциденте на "Западе-2017"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин не стал комментировать информацию о "залпе по толпе журналистов" в ходе масштабных учений "Запад-2017".

Во вторник пресс-служба Минобороны России назвала "намеренной провокацией или чьей-то персональной глупостью" сообщения в соцсетях о "залпах по толпе журналистов" и "большом количестве тяжелораненых" на учениях "Запад-2017". Военные заявили, что на выложенных в социальной сети видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

"Я не следил за этим, у нас достаточно объемный фронт работы", — сказал Рогозин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать информацию об инциденте.

Когда Рогозина попросили прокомментировать опубликованный в интернете видеоролик, вице-премьер ответил: "Я не знаю, о чем вы говорите".