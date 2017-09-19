В Туле широко отпраздновали День оружейника

Возложение цветов на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием музея оружия

Возложение цветов на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием музея оружия

ТУЛА, 19 сен — РИА Новости. День оружейника в Туле отпраздновали награждением работников предприятий ОПК области и открытием регионального научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук, а Аллею славы оружейников Тулы пополнил бюст разработчика реактивных систем залпового огня Геннадия Денежкина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Открытие бюста Герою Социалистического Труда, заслуженному конструктору РФ, разработчику реактивных систем залпового огня Геннадию Денежкину © Фото : пресс-служба правительства Тульской области Открытие бюста Герою Социалистического Труда, заслуженному конструктору РФ, разработчику реактивных систем залпового огня Геннадию Денежкину

Торжественные мероприятия начались с церемонии вручения государственных и региональных наград работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса области. Глава региона Алексей Дюмин поздравляя оружейников, отметил, что туляки стояли у истоков российского оружейного дела, заложили надёжный фундамент для развития оборонной промышленности.

"У нас работает 25 оборонных предприятий. В числе лидеров-разработчиков вооружения — "КБП имени академика Шипунова", "Сплав", "Стрела", Туламашзавод, Тулаточмаш и другие. Наши заводы продолжают модернизацию. Закупают высокопроизводительное отечественное оборудование. Создают самое современное вооружение, которое зачастую не имеет мировых аналогов", — привели в пресс-службе слова губернатора.

© Фото : пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии вручения государственных и региональных наград работникам предприятий ОПК © Фото : пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на церемонии вручения государственных и региональных наград работникам предприятий ОПК

Праздник продолжился на Аллее славы знаменитых оружейников перед зданием музея оружия, где состоялось открытие бюста Герою Социалистического Труда, заслуженному конструктору РФ, разработчику реактивных систем залпового огня Геннадию Денежкину.

"Денежкин внес огромный вклад в развитие тульского оборонно-промышленного комплекса, в укрепление обороноспособности страны. Созданные при его участии реактивные системы залпового огня "Смерч", "Град", "Ураган" служат надежным щитом рубежей Родины", — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что также на базе Инновационно-технологического центра Тульского государственного университета состоялось торжественное открытие представительства регионального научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук (РАРАН). В числе его задач — организация и проведение фундаментальных исследований в области вооружения и военной техники на базе предприятий региона, проведение экспертиз, выдача заключений и консультирование по вопросам вооружений и военной техники.

"С открытием научного центра появилось больше возможностей готовить творческую молодежь для укрепления оборонного щита России, создания новых образцов военной техники", — заключили в пресс-службе.

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