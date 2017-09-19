Работа по импортозамещению в ОПК идет успешно, считает Рогозин

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Работа по импортозамещению в оборонно-промышленной сфере идет успешно, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Из основных моментов, по которым точно можно судить об успешности программы импортозамещения, возьмем, например, вопрос восстановления морского газотурбостроения в городе Рыбинске", — сказал Рогозин по итогам заседания комиссии ВПК.

Он отметил, что активно идет работа и в авиастроении. "Мы из этого тупика, который нам организовали наши противники, мы вышли", — сказал Рогозин.