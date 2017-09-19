Рогозин рассказал, когда могут принять госпрограмму вооружений

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Госпрограмма вооружений может быть принята до конца года, сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"Мы исходим из того, что проект новой государственной программы вооружений в течение ближайшего месяца будет министерством обороны внесен в коллегию военно-промышленной комиссии, и в ноябре этого года мы представим президенту основные технические параметры этой программы", — сказал Рогозин журналистам по итогам заседания Военно-промышленной комиссии.

Он отметил, что программа может включить в себя предложения о создании вооружений за пределами срока ее действий.

"Думаю, что до конца года, возможно, под самый Новый год эта программа должна быть рассмотрена и принята", — сказал Рогозин.