Подразделения ПВО ЗВО перехватили низколетящие цели на учениях "Запад-2017"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" Западного военного округа на учении "Запад-2017" отработали перехват низколетящих малоскоростных целей, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для прикрытия объектов системы противовоздушной обороны ЗВО заступившие на боевое дежурство расчеты радиолокационных станций и ЗРПК "Панцирь-С" обнаружили и условно уничтожили две воздушные цели, выполнявшие полет в непосредственной близости от условной воздушной границы и не отвечающие на запросы диспетчерских служб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что роль воздушного противника выполняли экипажи самолетов Ан-2, выполнявшие полет на высоте ниже 50 метров и на скорости менее 200 километров в час.

Согласно сообщению, после перехвата целей расчеты ЗРПК "Панцирь-С" совершили марш для смены позиции и маскировку новых позиционных районов, в ходе марша были отработаны боевая охрана колонны техники и отражение нападение диверсантов условного противника.

Ранее подразделения ПВО ЗВО отразили воздушное нападение условного противника. В мероприятии были задействованы расчеты радиолокационных станций "Небо", "Каста", "Подлет", комплексов средств автоматизации "Фундамент", ЗРК С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также авиационные экипажи истребителей МиГ-31, Су-35С и Су-27, которые также несут дежурство по ПВО.