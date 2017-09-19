В СНГ отметили искусственный ажиотаж вокруг учений "Запад-2017"

МИНСК, 19 сен — РИА Новости. Ажиотаж вокруг совместных белорусско-российских учений "Запад-2017" создается искусственно, заявил во вторник в Минске председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч). Ранее ряд стран, в том числе Украина, Польша, страны Балтии, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений.

"В содружестве оценка учения однозначная… Этот ажиотаж (у нас общая позиция) — искусственный", — приводит слова главы исполкома СНГ агентство Белта.

Он напомнил, что "Запад-2017" — плановое учение, которое, как неоднократно было заявлено, ни в коем случае не представляет угрозы для соседних и других стран.

"Учение ставит своей целью укрепление обороноспособности соответствующих государств и содружества в целом, потому что и Россия, и Белоруссия — государства, представляющие собой важную составляющую часть обороноспособности всего СНГ", — сказал Лебедев.

Главы исполкома СНГ также обратил внимание, что для наблюдения за "Западом-2017" приглашены многочисленные международные эксперты, военные атташе разных стран. "Я глубоко убежден — на основании той информации, которую мы уже сейчас получаем о ходе учения, — они повысят боеспособность армий наших государств, СНГ в целом. Мы выступаем за мир и готовы к мирному сотрудничеству, в том числе в военной сфере", — подчеркнул он.