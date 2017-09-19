МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Инициатива партии "Яблоко" об ограничении права президента на использование вооруженных сил РФ за рубежом в нынешней международной ситуации неприемлема, парламент ее не поддержит, уверен первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Региональные фракции "Яблока" выступили с первой после выборов федеральной законодательной инициативой — они внесли в три местных собрания законопроект об ограничении права президента на использование вооруженных сил за рубежом. Законопроект предусматривает внесение в закон "Об обороне" новой статьи, которая ограничит срок использования вооруженных сил за пределами страны одним годом, а срок оперативного использования — 60 днями. Если сроки потребуется продлить, президент должен будет снова обращаться за разрешением в Совет Федерации.

"Законодательная инициатива яблочников абсолютно лишена дальнейших перспектив, и дело не только в том, что у них не хватит голосов для проведения ее через какое-либо законодательное собрание, чтобы затем внести в Государственную Думу", — сказал сенатор РИА Новости во вторник.

По его мнению, далеко не все, что подается сегодня под якобы демократическим соусом, отвечает интересам страны. "Что касается инициативы партии "Яблоко", то нет смысла рассуждать о ее плюсах и минусах — в нынешней международной ситуации она просто неприемлема. Недопустимо связывать руки президенту, когда решения порой принимаются даже не в часы, а в минуты", — подчеркнул он.

"Понятно, что авторы этой инициативы имели в виду Сирию: им, видите ли, не нравится присутствие российских военных в этой стране", — сказал политик.

Он отметил, что позицию "Яблока" не разделяет подавляющее большинство граждан РФ. А, во-вторых, после сентября 2015 года, года Совет Федерации дал президенту согласие на использование наших Вооруженных сил на территории Сирии, не было ни одного повода усомниться в правильности этого решения, пояснил Клинцевич.

"Не стану гадать, какие причины лежат в основе этой инициативы: желание напомнить о себе или что-то другое. Она, мягко говоря, легкомысленная по своей сути, и не имеет под собой никаких оснований", — заключил Клинцевич.