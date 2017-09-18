ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Лужском полигоне понаблюдал за одним из этапов учений "Запад-2017".

По сценарию учений, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а потом объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый для проведения терактов и диверсий. Войскам была поставлена задача обезвредить противника.

По легенде, бандиты захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах, поэтому для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы "Тунгуска", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные комплексы "Стрела-1" и другие средства поражения.

Уничтожение противника на земле происходило при огневой поддержке артиллерии и бронетехники, в том числе танков Т-90 — им помогала новейшая боевая машина поддержки танков "Терминатор", — бомбовыми ударами фронтовых бомбардировщиков Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34, неуправляемыми авиационными ракетами с ударных вертолётов Ми-24, Ми-28 и Ка-52.

Огневая мощь наступающих войск была также усилена ударами залповых реактивных систем. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха — на террористов был также выброшен тактический и оперативный десант — бандиты были блокированы, а затем уничтожены.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" являются завершающим этапом совместной подготовки вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолётов и вертолётов, до 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.