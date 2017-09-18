Танкисты ЗВО уничтожили бронетехнику "противника" на учениях "Запад"

Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017

Военная техника во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017

ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ (Белоруссия), 18 сен — РИА Новости. Танкисты Западного военного округа (ЗВО) уничтожили бронетехнику условного противника на учениях "Запад-2017" в Белоруссии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Экипажи танков Т-72Б3 новейшей модификации танковой армии Западного военного округа остановили продвижение бронетехники условного противника залповым огнем из танковой засады на полигоне Борисовский в Республике Беларусь. Получив от разведывательных подразделений информацию о выдвижении танков и бронетранспортеров незаконных вооруженных формирований, танковое подразделение заняло оборону, замаскировав технику. Цели были поражены на расстоянии в 1600 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские танковые подразделения использовали тактику земляных валов вдоль линии боевого соприкосновения, тем самым скрыв перемещение боевых машин, ведущих огонь. Применение танковой засады позволило сковать на широком фронте действия наступающего противника, повысить маневренность обороны, мобильность и сохранность задействованной бронетехники.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Минобороны РФ Учения "Запад-2017": военные России и Белоруссии уничтожили "диверсантов"

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах России. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, превышает 12 тысяч человек. Кроме того, к маневрам привлечены около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до десяти боевых кораблей.