Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложение Минфина России увеличить расходы по статье "Нацбезопасность и правоохранительная деятельность" связано с террористической и экстремистской угрозами, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов.
"Полагаю, что у нас сегодня больше проблем непосредственно в безопасности внутренней, чем внешней. Внутренние проблемы у нас возникают достаточно серьезные, связанные с экстремизмом и терроризмом", — сказал Михайлов.
По его словам, на сегодняшний день Вооруженные силы России "уже довольно хорошо вооружены". "У нас новые виды вооружений", — отметил эксперт.
По данным Совета безопасности России, по итогам 2016 года оснащенность Вооруженных сил страны современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%.