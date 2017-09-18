Военный эксперт рассказал, почему растут расходы на нацбезопасность

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложение Минфина России увеличить расходы по статье "Нацбезопасность и правоохранительная деятельность" связано с террористической и экстремистской угрозами, считает член Совета по внешней и оборонной политике генерал-майор (ФСБ) запаса Александр Михайлов.

Как сообщалось ранее, Минфин России предложил увеличить расходы бюджета страны по статье "Нацбезопасность и правоохранительная деятельность" в 2018 году до 1,3 триллиона рублей с 1,271 триллиона рублей в 2017 году. В то же время ведомство предложило сократить расходы бюджета по статье "Национальная оборона" на 2018 год почти на 8% – до 943,6 миллиарда рублей с 1,021 триллиона рублей в 2017 году. В 2019 году предлагается направить на национальную оборону 860,6 миллиарда рублей, а в 2020 году — 869,13 миллиарда рублей.

"Полагаю, что у нас сегодня больше проблем непосредственно в безопасности внутренней, чем внешней. Внутренние проблемы у нас возникают достаточно серьезные, связанные с экстремизмом и терроризмом", — сказал Михайлов.

По его словам, на сегодняшний день Вооруженные силы России "уже довольно хорошо вооружены". "У нас новые виды вооружений", — отметил эксперт.

По данным Совета безопасности России, по итогам 2016 года оснащенность Вооруженных сил страны современными образцами вооружения и военной техники составила 58,3%.