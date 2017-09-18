Российские Су-24М на учениях "Запад-2017" уничтожили объекты "противника"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Бомбардировщики Су-24М российского Западного военного округа уничтожили объекты условного противника на учениях "Запад-2017" под Петербургом, сообщает пресс-служба округа.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Западного военного округа в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" нанесли массированный бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне в Ленинградской области", — говорится в сообщении.

В полетах были задействованы два звена по четыре самолета в каждом. Экипажи выполняли полетное задание в строевом порядке "пеленг". Выполнение задач осложнялось сильными ветром и осадками и низкой облачностью.

Экипажи нанесли массированный авиационный удар, применив осколочно-фугасные бомбы массой 250 килограммов. Летный состав уничтожил наземные мишени, обозначающие объекты инфраструктуры, фортификационные сооружения и колонны техники условного противника. Боевое применение выполнялось под прикрытием истребительной авиации.