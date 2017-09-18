Российская ПВО отразила налет условного противника на учениях "Запад-2017"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Российские подразделения противовоздушной обороны отразили налет условного противника на учениях "Запад-2017", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе совместного стратегического учения "Запад-2017" подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа отразили воздушное нападение условного противника и прикрыли особо важные объекты от авиационного удара", — говорится в сообщении.

Роль условного противника выполняли экипажи российских Воздушно-космических сил, которые осуществляли маневрирование в воздухе, использовали комплексы радиопомех, выполняли полет в плотных строевых порядках. Были задействованы, в том числе, истребители МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ми-35, дальние бомбардировщики Ту-22М3, выполнившие полет на сверхзвуковых скоростях на предельно малых высотах и на высотах свыше 10 тысяч метров.

Задачи по отражению воздушного нападения условного противника выполняли расчеты современных радиолокационных станций "Небо", "Каста", "Подлет" различных модификаций, комплексов средств автоматизации "Фундамент", зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также авиационными экипажами истребительной авиации МиГ-31, Су-35С и Су-27, которые также несут дежурство по ПВО.

"Более 30 воздушных целей, приближающихся к зоне ответственности подразделений противовоздушной обороны ЗВО, были своевременно обнаружены и перехвачены до пересечения условной воздушной границы", — добавляется в сообщении.