Мотострелки из России "уничтожили" вражеский десант на учениях "Запад-2017"

ПОЛИГОН ЛУЖСКИЙ (Ленинградская область), 17 сен — РИА Новости. Мотострелки Западного военного округа (ЗВО) уничтожили десант условного противника на учениях "Запад-2017", сообщает пресс-служба ЗВО.

"Военнослужащие мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Ленинградской области, в ходе основного этапа совместного стратегического учения "Запад-2017" уничтожили десант условного противника", — говорится в сообщении.

По замыслу учения, мотострелковые подразделения на полигоне Лужский втянули в огневой мешок условного противника, где огнём приданных сил танкового батальона и гаубичной артиллерии была блокирована колонна высокомобильной легкобронированной техники, боевых багги и живой силы незаконного вооруженного формирования (НВФ).