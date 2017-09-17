Су-24 выполнили практическое бомбометание на учениях "Запад-2017"

КАЛИНИНГРАД, 17 сен — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 выполнили практическое бомбометание в рамках учений "Запад-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" экипажи бомбардировщиков Су-24 нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", — сказал он.

Мартов отметил, что во время полетов на учебно-боевое применение экипажи выполнили прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника. Бомбометание выполнялось на высотах от 200 метров до 2 км.

Он уточнил, что все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения.