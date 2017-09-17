Российские летчики "уничтожили" подлодку противника на учениях "Запад-2017"

КАЛИНИНГРАД, 17 сен — РИА Новости. Летчики Балтийского флота (БФ) уничтожили подводную лодку условного противника на учениях "Запад-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

"Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ авиабазы морской авиации Балтийского флота в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" провели учения по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота", — сказал он.

Мартов уточнил, что по замыслу учений в районе морских путей была обнаружена подводная лодка условного противника.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств.

После обнаружения и определения координат подводной лодки, летчики уничтожили специальную имитированную подводную цель при помощи авиационных бомб.

"Полеты и практическое бомбометание выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки", — добавил он.