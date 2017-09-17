Корабли Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы на учениях "Запад-2017"

Корвет Стойкий (справа) и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017

Корвет Стойкий (справа) и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море в рамках российско-белорусских стратегических учений Запад-2017

БАЛТИЙСК (Калининградская область), 17 сен — РИА Новости. Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы в рамках проведения учений "Запад-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"В рамках проведения совместного стратегического учения "Запад-2017" в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям", — сказал он.

Он уточнил, что корабельная ударная группа (КУГ) в составе корветов Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" уничтожила воздушные цели условного противника.

По словам Мартова, во время выхода в море экипажи корветов "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий" и "Стерегущий" провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения условного противника. Корабельными средствами радиолокационного обнаружения были взяты на сопровождение несколько групп воздушных целей. В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации флота, имитирующие высокоскоростные и низколетящие воздушные цели.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту отметил, что "на кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи".