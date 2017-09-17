На учениях "Запад" отработают уничтожение ПВО противника вертолетами

МИНСК, 17 сен — РИА Новости. Уничтожение средств ПВО условного противника российскими и белорусскими военными вертолетами будет отработано в воскресенье на полигоне в Белоруссии в рамках совместных учений "Запад-2017", сообщает министерство обороны Белоруссии.

"На полигоне "Ружанский" будут отработаны вопросы пресечения нарушения государственной границы в воздушном пространстве, уничтожения средств ПВО условного противника российскими и белорусскими вертолетами, а также нанесение авиационного удара по его позициям", — говорится в сообщении.

В воскресенье на полигоне "Доманово" самолеты Як-130 Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии и Су-34 Воздушно-космических сил РФ нанесут удары по условному противнику, осуществляя сброс авиационных бомб и пуски неуправляемых ракет. Расчеты зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" 147 зенитной ракетной бригады проведут боевую стрельбу по мишеням, имитирующим воздушные цели на малых высотах.

Кроме того, говорится в сообщении, на полигонах "Борисовский" и "Осиповичский" белорусскими и российскими подразделениями из состава региональной группировки войск в этот день выполняются мероприятия сохранения боеспособности, организуется отражение ударов средств воздушного нападения составом дежурных сил. Артиллерийские подразделения отработают вопросы ведения артиллерийской разведки, выполнения мероприятий подготовки управления огнем, участия в массированном огневом ударе.

По данным Минобороны, на полигонах "Лепельский" и "Лосвидо" проводится учения по разведывательно-поисковым действиям в назначенном районе против незаконных вооруженных формирований, а на полигоне "Доманово" – учения по боевым действиям при отражении массированного ракетно-авиационного удара.

В министерстве напомнили, что 17 сентября начался второй этап совместного стратегического учения "Запад-2017", в ходе которого планируется отработать вопросы управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут до 20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будут задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч).