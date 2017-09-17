Названы задачи второго этапа учений "Запад-2017"

Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017

Корабли Балтийского флота во время учений Запад-2017. 16 сентября 2017

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Во время второго этапа совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017" военные отработают вопросы управления силами при отражении агрессии против Союзного государства, сообщается на сайте белорусского военного ведомства.

Им предстоит отразить наступление сухопутных группировок противника, нейтрализовать проникновение диверсионно-разведывательных групп условного противника и действия незаконных вооруженных формирований.

Первый этап учений завершился в субботу, 16 сентября. Военные обеих стран отработали вопросы управления войсками при отражении нападения условного противника, обнаружили и уничтожили "диверсионные группы", а также блокировали "незаконные вооруженные формирования".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" Вооруженных сил России и Белоруссии проходят с 14 по 20 сентября, в них участвуют 12,7 тысячи военнослужащих.