Участников "Запада-2017" обеспечили водой, очищенной станцией "Гигиена"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен — РИА Новости. Военные инженеры Западного военного округа (ЗВО) обеспечили водой участников стратегических российско-белорусских учений "Запад-2017", сообщила пресс-служба Западного военного округа.

"Расчетам станции добычи и очистки воды инженерно-саперных подразделений ЗВО была поставлена задача по оборудованию табельных средств полевого водообеспечения на различных источниках воды в местах проведения учения. Кроме того, военные инженеры выполнили нормативы по развертыванию современной комплексной станции СКО-10 "Гигиена", — говорится в сообщении

Отмечается, что "Гигиена" очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих радиоактивных веществ, бактерий и ядов. Скорость очистки воды этой станцией составляет 8-10 кубометров в час, а производительность по опреснению – до пяти.

Сообщается, что использование станций СКО-10 позволило обеспечить военнослужащих ЗВО как питьевой, так и водой для хозяйственных нужд в необходимом объеме. В добыче и очистке воды участвовало около 30 единиц специальной техники.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Стратегические учения "Запад-2017": высадка десанта и атака с воздуха

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов. В том числе, как ранее сообщало минобороны Белоруссии, в учениях на территории республики со стороны РФ планируется задействовать 98 танков, 104 бронированные машины, 32 единицы артиллерии и РСЗО, а также 27 самолетов и вертолетов.