Корабли Балтфлота обезвредили мины на учениях "Запад-2017"

КАЛИНИНГРАД, 17 сен — РИА Новости. Тральная группа Балтийского флота обезвредила мины, поставленные условным противником на учении "Запад-2017", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ, капитан первого ранга Роман Мартов.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков "Александр Обухов", "Сергей Колбасьев", "БТ-212" и рейдовых тральщиков "РТ-252" и "РТ-273" обезвредила мины, поставленные условным противником.

По его словам, в полигонах в акватории Балтийского моря тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы "отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия".

"Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения", — добавил Мартов.

Также корабли КТГ успешно обнаружили и уничтожили учебные якорные и донные мины в заданном квадрате.

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ. Общая численность личного состава, участвующего в учениях, составляет 12,7 тысячи военнослужащих. При этом на территории Белоруссии задействованы 10,2 тысячи человек (от Белоруссии — около 7 тысяч, от РФ — около 3 тысяч); 370 единиц бронетанковой техники; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.