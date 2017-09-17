ПОЛИГОН БОРИСОВСКИЙ (Республика Беларусь), 17 сен – РИА Новости. Вооруженные силы Союзного государства РФ и Белоруссии в ходе учений "Запад-2017" показали высокий уровень выучки, заявил замначальника генштаба ВС РФ – руководитель учения от российской стороны в Белоруссии генерал-полковник Сергей Истраков.
"В ходе первого этапа, завершившегося сегодня, были отработаны вопросы планирования оборонительного боя", — заявил Истраков по итогам первого этапа совместного учения.
Истраков вместе с начальником генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии – первым замминистра обороны Белоруссии генерал-майором Олегом Белоконевым посетил пункт управления танковой армией Западного военного округа и заслушал доклад командующего объединением генерал-лейтенанта Алексея Авдеева о ходе проведения первого этапа учения.