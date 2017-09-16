Военные проведут тренировки по ремонту техники на учениях "Запад-2017"

ПОЛИГОН ОСИПОВИЧЕСКИЙ (Белоруссия), 16 сен — РИА Новости. Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) ВС РФ проведут тренировки по обслуживанию и экстренному ремонту вооружения и военной техники (ВВТ) на учениях "Запад-2017", сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения МТО проведут тренировки по ведению технической разведки, по практическим действиям ремонтно-эвакуационных и эвакуационных групп, а также по организации зарядки и обслуживания кислотных и щелочных аккумуляторных батарей на развернутых полевых пунктах.
К учениям будут привлечены до 20 образцов ремонтно-эвакуационной (КЭТ-Л, БТС-4) и восстановительной техники (БЗЭМ-К, ТРМ), в том числе новый ремонтный комплекс МТО-УБ-2 на базе автомобиля "Урал".
"Мобильные мастерские, входящие в состав полевых пунктов по ремонту и восстановлению техники, оснащены краново-манипуляторными установками БАКМ 1040 БК с максимальной грузоподъемностью 4,95 тонны и дальностью вылета стрелы 4,8 метра. Машины комплектуются сварочным аппаратом, моечной установкой, малогабаритным заправочным агрегатом", — подчеркнули в Минобороны.