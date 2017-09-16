Артиллеристы выполнили боевые стрельбы из гаубиц на учениях "Запад-2017"

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

Минометный расчет вооруженных сил РФ во время учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Артиллеристы ЗВО выполнили боевые стрельбы из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" на учениях "Запад-2017", сообщили в пресс-службе округа.

"Артиллеристы мотострелковой Таманской дивизии Западного военного округа на полигоне Лужский, расположенном в Ленинградской области, в рамках стратегического совместного учения "Запад-2017" выполнили боевые стрельбы из буксируемых гаубиц "Мста-Б" и реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба велась "по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и фортификационные сооружения условного противника, прямой и полупрямой наводкой на различных дальностях".

Также были отработаны смена огневых позиций и получение плановых и неплановых координат целей в ходе условного боя.