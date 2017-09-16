Авиация ЗВО отразила воздушную атаку "противника" на учении "Запад-2017"

Вертолёт Ми-8АМТШ во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

Вертолёт Ми-8АМТШ во время совместных стратегических учений вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 13 сентября 2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Авиация ЗВО успешно отразила воздушное нападение условного противника в ходе учения "Запад-2017", сообщила пресс-служба округа.

"В рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" авиация ЗВО успешно отразила воздушное нападение условного противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что было разыграно более 10 тактических эпизодов перехвата в небе воздушных целей, а также уничтожение на земле боевой техники, и инженерных укреплений условного противника.

В роли "условного противника" выступали самые опытные экипажи истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24, военно-транспортных самолетов Ил-76, и вертолетов армейской авиации Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

"Поднятые в воздух с аэродромов истребители Су-27, Су-35, Су-30СМ и МиГ-31 получив целеуказание, осуществили наведение на цели противника и провели воздушные бои, в которых условно уничтожили большую часть авиации, участвующей в массированном авиационном ударе", — добавили в ведомстве.

В ходе учения, летчики уничтожили более 30 "различных аэродинамических целей имитирующих крылатые ракеты и самолеты условного противника".

Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.