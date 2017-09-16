Авиация ЗВО отразила воздушную атаку "противника" на учении "Запад-2017"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен — РИА Новости. Авиация ЗВО успешно отразила воздушное нападение условного противника в ходе учения "Запад-2017", сообщила пресс-служба округа.
Отмечается, что было разыграно более 10 тактических эпизодов перехвата в небе воздушных целей, а также уничтожение на земле боевой техники, и инженерных укреплений условного противника.
В роли "условного противника" выступали самые опытные экипажи истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24, военно-транспортных самолетов Ил-76, и вертолетов армейской авиации Ми-8, Ми-24 и Ка-52.
В ходе учения, летчики уничтожили более 30 "различных аэродинамических целей имитирующих крылатые ракеты и самолеты условного противника".
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводятся с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов двух стран. Основные цели учений — совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками.