Российские десантники на учениях "Запад-2017" применят БТР "Ракушка"

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ на российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2017" будут использовать новейшие БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Для выполнения учебно-боевых задач в рамках совместного стратегического учения "Запад-2017" подразделения Воздушно-десантных войск применят новейшие боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе розыгрышей практических действий на незнакомых полигонах десантники впервые будут использовать огневые и технические преимущества новой техники на пересеченной местности в сложных погодных условиях.

Для подразделений Тульского соединения ВДВ это будет первый опыт применения батальонного комплекта новейшей боевой техники БМД-4М, обладающей повышенной огневой мощью.

После прибытия в заданный район подразделения выполнят рейдовые действия с отработкой задач по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и групп условных террористов.