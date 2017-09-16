Замглавкома ВМС Китая прибыл во Владивосток

Фрегат Юньчэн, прибывший в порт Балтийска для участия в российско-китайских учениях Морское взаимодействие – 2017. Архивное фото

Фрегат Юньчэн, прибывший в порт Балтийска для участия в российско-китайских учениях Морское взаимодействие – 2017. Архивное фото

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Заместитель главнокомандующего военно-морскими силами (ВМС) Народно-освободительной армии Китая вице-адмирал Тян Чжон с группой офицеров прибыл во Владивосток для подготовки второго этапа совместных с Тихоокеанским флотом (ТОФ) ВМФ России учений "Морское взаимодействие-2017", сообщил журналистам в субботу представитель ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

"Во Владивосток прибыла группа офицеров военно-морских сил Китая во главе с заместителем главнокомандующего ВМС вице-адмиралом Тян Чжон", — сказал Матвеев.

Он отметил, что представители ВМС Китая совместно с офицерами ТОФ "занимаются подготовкой проведения второго этапа международного российско-китайского военно-морского учения "Морское взаимодействие-2017" и вопросами захода кораблей ВМС Китая во Владивосток, уточняют заключительные детали и разворачивают штаб руководства учением".

Международные учения "Морское взаимодействие-2017" пройдут на базе ТОФ с 18 по 26 сентября в два этапа. Береговая фаза будет проведена во Владивостоке с 18 по 21 сентября. Она включает совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приемы, спортивные и культурные мероприятия. В ходе первого этапа учений на полигоне береговых войск ТОФ Горностай состоится тренировка российских и китайских морпехов. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского моря.